Как Дональд Трамп побывал в СССР и предсказал крах Горбачева. «Какого черта я тут делаю?»

Почему Трамп был возмущен увиденным в СССР и отказался строить Trump Tower в Москве и ЛенинградеДональд Трамп и его супруга Ивана на Дворцовой площади, 1987 годМаксим Блохин/ТАСС Избранный президент США Дональд Трамп не раз бывал в России и СССР.