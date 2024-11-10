Как Дональд Трамп побывал в СССР и предсказал крах Горбачева. «Какого черта я тут делаю?»

Почему Трамп был возмущен увиденным в СССР и отказался строить Trump Tower в Москве и ЛенинградеДональд Трамп и его супруга Ивана на Дворцовой площади, 1987 годМаксим Блохин/ТАСС Избранный президент США Дональд Трамп не раз бывал в России и СССР.
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