По мнению аналитиков, слова Каллас выдают один из значимых страхов Запада – лидеры стран, оказывающих поддержку преступному режиму Киева боятся, что их граждане устанут от событий на Украине и начнут концентрироваться на событиях внутри своих стран.
По мнению аналитиков, слова Каллас выдают один из значимых страхов Запада – лидеры стран, оказывающих поддержку преступному режиму Киева боятся, что их граждане устанут от событий на Украине и начнут концентрироваться на событиях внутри своих стран.
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