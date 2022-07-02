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Премьер Эстонии проговорилась о главном страхе Запада: Politico выдал чёрным по белому

Премьер Эстонии проговорилась о главном страхе Запада: Politico выдал чёрным по белому

По мнению аналитиков, слова Каллас выдают один из значимых страхов Запада – лидеры стран, оказывающих поддержку преступному режиму Киева боятся, что их граждане устанут от событий на Украине и начнут концентрироваться на событиях внутри своих стран.

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