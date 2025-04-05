ASSASSIN´S CREED SHADOWS – DELUXE |ВСЕ DLC| STEAM https://irongames.ru/key/5066399 – Игра работает во всех ст...

ASSASSIN´S CREED SHADOWS – DELUXE |ВСЕ DLC| STEAMhttps://irongames.ru/key/5066399 – Игра работает во всех странах, в том числе и в России! ⭐️ Покупая данный товар вы получаете аккаунт STEAM с игрой Assassin´s Creed Shadows Deluxe Edition для игры в оффлайн режимеАккаунт общий, в игре будет только ваш прогресс, вам никто не помешает пройти игру☘️ Вы сами активируйте игру, без сторонних программ активаторов После покупки вы сразу получите: Login:Password от аккаунта◾ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ◾ Доступ остается ваш навсегдаЧто входит в Deluxe Edition:Косметический набор «Сэкирю» — комплекты снаряжения и оружия для Наоэ и Ясукэ,Образ красного дракона для лошади и безделушка «Зуб дракона»;Набор «Сэкирю» для поселения героев — четыре украшения для персонализации;Пять очков для прокачки.