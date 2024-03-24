Русские требуют отправить за полярный круг предателей Родины, которые хотели отравить продукты для бойцов СВО.
Наказание для предателей Родины: "Колония таких не исправит"
Комментарии
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ХВ
Христос Воскресе Шарафутдинов
Есть два варианта, 1-смертная казнь, 2-пожизненно на урановые рудники, как то так, жестоко но справидливо.
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11 час.
Регина Толстоброва
горбатого могила исправит.
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11 час.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
одна идея неплохая, отправить на СВО, только предварительно бойцам сообщить что эти твари хотели их отравить.......
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4 час.
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