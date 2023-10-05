Маск определился со сроками отправки своего корабля Starship на Марс

Американский миллиардер, владелец компании SpaceX, автоконцерна Tesla и соцсети X Илон Маск на сессии 74-го Международного конгресса по астронавтике в Баку в четверг, 5 октября, заявил, что разрабатываемый его компанией космический корабль Starship сможет отправиться на Марс через четыре года, – сообщают СМИ.