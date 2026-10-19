Телеканал "78" Украинские дроны атаковали Санкт-Петербург и Ленобласть в ночь на 18 октября.
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ССУКИ бандеровские! Получайте ответку!! Скоро будете пить водичку из канализации!!
Начали бандерлоги, значит мы должны закончить их злобу... Злобными они были всегда... Сколько я с ними здесь работал, все, без исключений скрипели зубами... Им не победа важно, а ненависть своя... Ненависть их согревает... Сатанисты...
Понятие народ,- это структура неоднородная.- сильно размытая имущественным расслоением ,интересами и оценками! Кто то там наверное в экстазе ,а кто то в трансе! И вообще когда у тебя нет возможности сходить нормально в туалет им не до этого! Та что зря накалять ситуацию не стоит! Это все отголоски наших оценок!
Что-то будет скоро в неньке..Смеётся тот, кто смеётся последним...
То есть вы хотите сказать это народ против народа что ли ?
А шо вы хотели? Они были, есть и сдохнут такими.