Волшебная пора Рождества: приметы и обряды на 7 января помогут притянуть в вашу жизнь счастье и достаток Андрей Андреев В январе всегда наступает волшебный период, который включает в себя Сочельник, Рождество, Святки и Крещение.
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