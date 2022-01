The Weeknd выпустит свой новый альбом, Dawn FM, в эту пятницу (7 января). Согласно недавно опубликованному трейлеру, в записи Dawn FM примут участие несколько приглашённых музыкантов, в числе которых Tyler, the Creator, Лил Уэйн, Oneohtrix Point Never, и Куинси Джонс.