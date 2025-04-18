Зеленский раскрыл, кто передает Киеву данные о запусках российских ракет

КИЕВ, 18 апреля, ФедералПресс. В ходе пресс-конференции, показанной украинским телеканалом «Общественное», Владимир Зеленский сообщил, что американская разведка передает Украине сведения о направлениях запуска российских баллистических ракет.
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