Большинство россиян не приготовили финансовую подушку на старость

Большинство россиян не делают финансовых накоплений на старость, у них нет никакой финансовой подушки на период выхода на пенсию, сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования НПФ «Эволюция» и Финансового университета при правительстве РФ.
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