ХАМАС заявил, что готово отпустить заложников при прекращении огня

“Хезболла” объявило День гнева. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу-Марзук в беседе со СМИ заявил о том, что военные ХАМАС готовы вернуть гражданских заложников при условии, что Израиль прекратит огонь.
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