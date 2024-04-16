На севере Петербурга вводили план "Перехват" из-за водителя-мигранта с пистолетом

На севере Санкт-Петербурга вечером 8 апреля вводили вводили план "Перехват". Об этом сообщает 78.ru. По данным издания, в 21:30 на пересечении Гражданского проспекта и проспекта Просвещения в Калининском районе мигрант за рулем китайского автомобиля сбил мотоциклиста, после чего продемонстрировал пистолет и скрылся, уехав в сторону Северного проспекта.
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