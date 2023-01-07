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Станиславски: победоносное наступление Украины на Крым — это просто слова

Станиславски: победоносное наступление Украины на Крым — это просто слова

Болгарский журналист, политический эксперт Боян Станиславски и бельгийский подкастер Йоури Смаутер обсуждая ситуацию на Украине считают, что разговоры киевского режима о победном наступлении на Крым всего лишь "сказки" для мирового сообщества.

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