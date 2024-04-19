Reuters: иранские СМИ сообщили о взрывах в районе аэропорта города Исфахан

В районе аэропорта города Исфахан раздались звуки взрывов, сообщает Reuters.«Причина этих звуков пока неизвестна и расследование продолжается до выяснения точных деталей инцидента», – следует из материала.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии