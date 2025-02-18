Дневник Джона Ленина. Записки иностранца, потерявшегося в зимнем Ленинграде, 1976 г

Режиссер Алексей Герман-младший считает, что нейросети «умнее, чем 90% индустриальных сценаристов». В качестве иллюстрации довольно спорного тезиса он попросил ИИ сгенерировать текст про иностранца, потерявшегося в советском Ленинграде.