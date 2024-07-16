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Что с Мелони, знают не все. Но некоторые знают точно)

Что с Мелони, знают не все. Но некоторые знают точно)

Чё-то госпожу Мелони кривит в разные стороны. К чему бы это? То ли настроение у неё не ахти, то ли она окружению не рада.

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Надо же, уже даунов в премьер министры выбирают.
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18 час.
лл
лина любимцева
Ведьма она....
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14 час.
Sergiy Che
&quot;...Излишне эмоциональным надо в актёры, но никак не в политику....&quot;  ©  - с такой мимикой только в клоуны (не даром она с клоуном Зелибобой обжимается)). А киноактрисы в Италии есть с гораздо более приятными лицами и мимикой (хоть и не лезут в политику, не смотря на врождённые к тому поводы))) например -
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14 час.

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