Что с Мелони, знают не все. Но некоторые знают точно)

Sergiy Che

"...Излишне эмоциональным надо в актёры, но никак не в политику...." © - с такой мимикой только в клоуны (не даром она с клоуном Зелибобой обжимается)). А киноактрисы в Италии есть с гораздо более приятными лицами и мимикой (хоть и не лезут в политику, не смотря на врождённые к тому поводы))) например -