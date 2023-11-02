Пожарную часть открыли в деревне Грановщина Иркутского района

Модульное здание пожарной части № 161 построили в деревне Грановщина Иркутского района. Район охраны части включает семь населенных пунктов: Грановщина, село Урик, деревни Лыловщина, Московщина, Ширяева, Куда и Столбова.
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