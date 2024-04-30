«Народ взирает на власть и ждёт очищения»

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Комментарии
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Олег Самойлов
Неужели? Насчет так называемого &quot;Хлопкового дела&quot; что-нить знает Nelya Muhametshina? А про простых несунов слышать доводилось?  А про доченьку Ильича Второго? Дальше продолжать иль Nelya Muhametshina САМА сможет порыться в инете, набрав &quot;Коррупция в СССР&quot;?
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Лев Сивохин
Этот чиновничий спрут, это чиновничье государство должно быть уничтожено, иначе мы погибнем.
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2 час.
И
Искандер
Тебе, глисту помойлову, тогда в привокзальном нужнике больше говна от сытых бомжей на прокорм доставалось? Ты, глист, дожил до рекордных лет для вас, паразитов кишечных, а всё надрываешься, булькаешь из говна, себя не щадишь. Бедненький(((...
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