«Народ взирает на власть и ждёт очищения»

Неужели? Насчет так называемого "Хлопкового дела" что-нить знает Nelya Muhametshina? А про простых несунов слышать доводилось? А про доченьку Ильича Второго? Дальше продолжать иль Nelya Muhametshina САМА сможет порыться в инете, набрав "Коррупция в СССР"?

Этот чиновничий спрут, это чиновничье государство должно быть уничтожено, иначе мы погибнем.

И

Искандер

Тебе, глисту помойлову, тогда в привокзальном нужнике больше говна от сытых бомжей на прокорм доставалось? Ты, глист, дожил до рекордных лет для вас, паразитов кишечных, а всё надрываешься, булькаешь из говна, себя не щадишь. Бедненький(((...