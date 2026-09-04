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proavto21

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ПД-8: российский авиадвигатель, который создали быстрее, чем остывает чай

ПД-8: российский авиадвигатель, который создали быстрее, чем остывает чай

Когда речь заходит о создании авиационных двигателей, у большинства людей в голове возникает образ чего-то невероятно сложного, долгого и мучительного.

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