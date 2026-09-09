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Врач предупредил об опасной тяге к алкоголю из-за осенней хандры

Врач предупредил об опасной тяге к алкоголю из-за осенней хандры

Люди в это время года больше нуждаются в побеге от неприятных переживаний С приходом зимы, похолоданием и уменьшением светового дня многие люди испытывают апатию и подавленность.

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