5G пришёл в Россию — но у 109 миллионов россиян нет устройств для него

В России с помпой запущены коммерческие сети связи пятого поколения. На первом этапе сервисы 5G заработали в 16 городах, доступ к высокоскоростному мобильному интернету получили около 10 млн человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Своя рыба уходит...
- «Своя рыба уходит...
- Конец мифа о «без...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым