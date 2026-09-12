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Аргументы недели

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5G пришёл в Россию — но у 109 миллионов россиян нет устройств для него

5G пришёл в Россию — но у 109 миллионов россиян нет устройств для него

В России с помпой запущены коммерческие сети связи пятого поколения. На первом этапе сервисы 5G заработали в 16 городах, доступ к высокоскоростному мобильному интернету получили около 10 млн человек.

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