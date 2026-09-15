Захарова: РФ рассчитывает, что Гросси даст однозначную оценку атакам на ЗАЭС

Россия рассчитывает, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси даст однозначную оценку атакам на Запорожскую АЭС (ЗАЭС).
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