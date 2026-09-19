Евгений Мураев: Трамп подписал адские санкции, чтобы никого не наказать

Почему Трамп подписал закон об «адских санкциях», если полное применение противоречит его курсу? Какую роль играет статья 115 в выборе тех, кому действительно достанутся ограничения? Какие ставки предусмотрены для российских товаров и товаров стран, связанных с российскими энергоресурсами? И почему Европа может оказаться неожиданным адресатом давления? Подпись есть, но полного применения нет Трамп… Читать далее: https://govorit.