Евгений Мураев: Трамп подписал адские санкции, чтобы никого не наказать

Почему Трамп подписал закон об «адских санкциях», если полное применение противоречит его курсу? Какую роль играет статья 115 в выборе тех, кому действительно достанутся ограничения? Какие ставки предусмотрены для российских товаров и товаров стран, связанных с российскими энергоресурсами? И почему Европа может оказаться неожиданным адресатом давления? Подпись есть, но полного применения нет Трамп… Читать далее: https://govorit.
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