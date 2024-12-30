Вспомнить все-2024. Мэры за решеткой

Уходящий год оказался богат на уголовные дела в отношении глав муниципалитетов. Интересно, что в марте на заседании заксо начальник областного ГУ МВД Александр Мешков заявил, что в этом году в Свердловской области один из глав муниципалитетов может предстать перед судом за преступление коррупционного характера.
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