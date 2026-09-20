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Минцифры: итоговая явка на федеральном ДЭГ составила 90,87%

Минцифры: итоговая явка на федеральном ДЭГ составила 90,87%

Итоговая явка на платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 90,87%. Об этом сообщило Минцифры России в канале в мессенджере «Макс».

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