Япония до сих пор держиться за русскую трубу. Неудобная правда о "Сахалине-2" всплыла только сейчас

АНГЕЛ АНГЕЛ

Какая России разница если верхушка террористического режима скупает недвижимость с золотыми унитазами себе, да пусть хоть с ванными и полами. Чем больше разворовывают тем лучше, главное чтобы не вооружение. Войны заканчиваются, а вот потом все у них отнимут и их сольют, бомжевать будут....