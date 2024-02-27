Добрый Мир
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Добрый Мир

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Япония до сих пор держиться за русскую трубу. Неудобная правда о "Сахалине-2" всплыла только сейчас

Япония до сих пор держиться за русскую трубу. Неудобная правда о "Сахалине-2" всплыла только сейчас

Вчера 544 прочитали Странно конечно, что мы до сих пор продолжаем снабжать Японию сжиженным газом.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Какая России разница если верхушка террористического режима скупает недвижимость с золотыми унитазами себе, да пусть хоть с ванными и полами. Чем больше разворовывают тем лучше, главное чтобы не вооружение. Войны заканчиваются, а вот потом все у них отнимут и их сольют, бомжевать будут....
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