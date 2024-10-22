Майки Мэдисон рассказала, как готовилась к роли в фильме «Анора»

В российский прокат вышел фильм Шона Бэйкера «Анора», победивший в Каннах в этом году. Главные роли в картине о молодой стриптизёрше из Бруклина и сыне русского олигарха исполнили Майки Мэдисон и Марк Эйдельштейн.