Результаты: Тур Австрии-2026. Этап 2. Результаты

Bad Kleinkirchheim — Großglockner (Kaiser-Franz-Josef-Höhe) , 188, 8 км 1 MühlbergerGregor Austria 4:46:29 2 ShawJames EF Education — EasyPost 1:10 3 VermaerkeKevin UAE Team Emirates — XRG ,, 4 MollemaBauke Lidl — Trek ,, 5 RodríguezCarlos Netcompany INEOS 1:16 6 AugustAndrew Team Jayco AlUla 1:20 7 DoublePaul Netcompany INEOS 1:26 8 MartinsenToralf Rydningen Team Drali.