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Залужного топят. Дела у ВСУ идут плохо

Залужного топят. Дела у ВСУ идут плохо

Главком ВСУ Валерий Залужный не имеет плана войны на 2024 год и потому должен уйти в отставку. Такое заявление сделала замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Марьяна Безуглая.

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