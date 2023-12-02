Залужного топят. Дела у ВСУ идут плохо

Главком ВСУ Валерий Залужный не имеет плана войны на 2024 год и потому должен уйти в отставку. Такое заявление сделала замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Марьяна Безуглая.
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