По данным Financial Times, НАТО проведёт крупнейшие учения со времён холодной войны. Порядка 40 тысяч натовских солдат стянут к нашим границам, чтобы "защищаться" от "нападения России".
НАТО ПОДТЯНЕТ К ГРАНИЦАМ РОССИИ 40 ТЫСЯЧ СОЛДАТ: "ДЛЯ ЗАЩИТЫ"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
Будет работа для наших солнцепёков, будем палить их, как кабанов для разделки!👍😜👈
Ответить
21 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Пугать нас задумали? Так это бесполезно, пуганные уже и не раз. Видимо во время учений планируется какая-то провокация, которая позволит этим войскам принять участие в боевых действиях. Но это открытое объявление войны блока НАТО с РФ и до обмена ядерными ударами останется совсем мало времени. Сказать, что гейропа переживает свой золотой век и деньги девать больше не куда, кроме как в войнушку поиграться возле границ РФ - не верю, как говорил Станиславский. Закинуть таким способом усронацистам некоторое количество техники и возможно личного состава, ряженых под усровоенов?... Или дрова будут заготавливать под видом учений? Или "наезд" на Калининград планируется, а потом торговаться - Крым в обмен на Калининград??
Ответить
19 час.
Свежие комментарии