НАТО ПОДТЯНЕТ К ГРАНИЦАМ РОССИИ 40 ТЫСЯЧ СОЛДАТ: "ДЛЯ ЗАЩИТЫ"

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Леонид Ла Рошель

Пугать нас задумали? Так это бесполезно, пуганные уже и не раз. Видимо во время учений планируется какая-то провокация, которая позволит этим войскам принять участие в боевых действиях. Но это открытое объявление войны блока НАТО с РФ и до обмена ядерными ударами останется совсем мало времени. Сказать, что гейропа переживает свой золотой век и деньги девать больше не куда, кроме как в войнушку поиграться возле границ РФ - не верю, как говорил Станиславский. Закинуть таким способом усронацистам некоторое количество техники и возможно личного состава, ряженых под усровоенов?... Или дрова будут заготавливать под видом учений? Или "наезд" на Калининград планируется, а потом торговаться - Крым в обмен на Калининград??