Потолочек 2,20 — не для него. Пять лет без Петра Мамонова

15 июля 2021 года не стало Петра Мамонова. Колумнист «Сноба» Дмитрий Самойлов вспоминает три встречи с ним — заочную, через «Звуки Му» и «Такси-блюз», случайную, на церковной парковке в Верее, и последнюю, на похоронах, рядом с не по росту вырытой могилой.