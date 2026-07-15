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Потолочек 2,20 — не для него. Пять лет без Петра Мамонова

Потолочек 2,20 — не для него. Пять лет без Петра Мамонова

15 июля 2021 года не стало Петра Мамонова. Колумнист «Сноба» Дмитрий Самойлов вспоминает три встречи с ним — заочную, через «Звуки Му» и «Такси-блюз», случайную, на церковной парковке в Верее, и последнюю, на похоронах, рядом с не по росту вырытой могилой.

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