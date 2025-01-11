Замены «Буханке» нет: «Буханка» и «Головастик» — самые популярные УАЗы 2024 года

В прошлом году в России было продано 35 975 единиц автомобилей УАЗ, а самыми популярными оказались машины линейки СГР («Старый грузовой ряд») — «Буханка» и «Головастик»: за прошлый год было продано 14 813 машин.
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