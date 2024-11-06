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  • Юрий Волков
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Состояние гражданской обороны ЕС

Состояние гражданской обороны ЕС

Глядя на то кромешное, во что превратилась Валенсия после наводнения (больше полутора сотен погибших и сопоставимое количество пропавших без вести), любой наблюдатель в здравом уме рефлекторно обратится к арифметике совсем иного рода.

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