В Москве нашли тело женщины с ножевым ранением

В Москве разыскивают мужчину, подозреваемого в расправе над подругой своей супруги. Об этом сообщает столичный СК.
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