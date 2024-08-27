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В школы Сирии торжественно передали 5000 новых учебников по русскому языку

В школы Сирии торжественно передали 5000 новых учебников по русскому языку

В формате видео-конференц-связи состоялась торжественная церемония передачи в школы Сирии 5000 комплектов учебника по русскому языку, который разработан совместным российско-сирийским коллективом авторов.

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