Мошенники предложили жительнице Казани бесплатное УЗИ сердца и украли ее деньги

Жительницу Казани обманули мошенники под предлогом бесплатного УЗИ сердца. Об этом «Татар-информу» рассказал оперуполномоченный по особо важным делам Управления по борьбе с киберпреступлениями МВД по Республике Татарстан Радис Юсупов.
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