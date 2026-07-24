Мошенники предложили жительнице Казани бесплатное УЗИ сердца и украли ее деньги

Жительницу Казани обманули мошенники под предлогом бесплатного УЗИ сердца. Об этом «Татар-информу» рассказал оперуполномоченный по особо важным делам Управления по борьбе с киберпреступлениями МВД по Республике Татарстан Радис Юсупов.