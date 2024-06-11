ЕС захотел продлить соглашение о транзите российского газа через Украину. Что об этом думают в Киеве?

Bloomberg: ЕС обсуждает транзит газа из России через Украину в 2025 году Чиновники Евросоюза (ЕС) и правительств европейских стран ведут переговоры с украинской стороной о продлении соглашения о транзите российского газа в страны сообщества через Украину на 2025 год.