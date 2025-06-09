Артем Жога открыл фестиваль бальных танцев «Кубок памяти героя» в Донецке

ДОНЕЦК, 9 июня, ФедералПресс. Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Артем Жога открыл фестиваль по спортивным бальным танцам, посвящённый памяти Героя России и ДНР Владимира Жоги, в Донецке.
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