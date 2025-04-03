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Карелия.ньюс

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  • Евгений Барышев
    Поздравления от всей души!!!Жительница Карели...
  • geo1804
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    9 лет и 3 лимона штрафа, тоже неплохо будет. Минус 9 лет жизни на тюремной баланде.Браконьеры на сне...

Власти Карелии держат под контролем ситуацию на Онежском судоремонтном заводе

На месте работают спасатели, погибших нет. Напомним, глава Карелии Артур Парфенчиков прервал рабочую поездку в Приладожье и срочно выехал в Петрозаводск для координации действий по ликвидации последствий пожара на судоремонтном заводе.

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