Власти Карелии держат под контролем ситуацию на Онежском судоремонтном заводе

На месте работают спасатели, погибших нет. Напомним, глава Карелии Артур Парфенчиков прервал рабочую поездку в Приладожье и срочно выехал в Петрозаводск для координации действий по ликвидации последствий пожара на судоремонтном заводе.
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