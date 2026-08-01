Атомная пуля — байка холодной войны

Легенда о советском ядерном патроне калибра 7,62 мм на калифории обещает пулю, что уничтожает танк одним попаданием, — но стоит взять калькулятор, как красивая байка упирается в физику на первом же шаге: заряд, который в ней весит два грамма, на деле тянет на килограммы и требует не гильзы, а артиллерийского снаряда.