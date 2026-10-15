Китайские туристы тратят в России в среднем 150 тысяч рублей за одну поездку. Об этом говорится в совместном исследовании Ассоциации туроператоров России и аналитического агентства ExLibris, которое приводит ТАСС.
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