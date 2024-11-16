Борис Кагарлицкий потребовал не включать его в списки на обмен. «Буду сидеть в тюрьме»

Социолог Борис Кагарлицкий потребовал не включать его в обмен заключенными с США На фоне победы Дональда Трампа на выборах в США в СМИ стали появляться новости о возможном обмене заключенными между Москвой и Вашингтоном после инаугурации республиканца.
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