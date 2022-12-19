ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО

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Вице-мэр Ракова: Семьи мобилизованных москвичей получат подарки и приглашения на новогодние мероприятия

Вице-мэр Ракова: Семьи мобилизованных москвичей получат подарки и приглашения на новогодние мероприятия

Дети мобилизованных посетят новогоднее представление в Кремле и ледовые шоу Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что подарки детям мобилизованных москвичей ежедневно доставляют более 250 Дедов Морозов.

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