Вице-мэр Ракова: Семьи мобилизованных москвичей получат подарки и приглашения на новогодние мероприятия

Дети мобилизованных посетят новогоднее представление в Кремле и ледовые шоу Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что подарки детям мобилизованных москвичей ежедневно доставляют более 250 Дедов Морозов.