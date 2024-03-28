Оперативники выявили факт многомиллионного мошенничества сотрудником банковской организации в Ростове-на-Дону

Реализуя оперативную информацию, сотрудники Отделения № 3 Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области выявили факт совершения мошенничества в особо крупном размере сотрудником банковской организации.
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