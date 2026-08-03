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Zero Hedge

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'They Are United': California Democrats Move Forward With 5% Billionaire Tax

'They Are United': California Democrats Move Forward With 5% Billionaire Tax

'They Are United': California Democrats Move Forward With 5% Billionaire Tax In a development that will stun absolutely no one, the California Democratic Party's roughly 380-member executive board gathered at a waterside Sheraton in San Diego this weekend and voted to endorse Proposition 40 - a "one-time" 5% levy on the net worth of the state's roughly 200 billionaires - clearing the 60% supermajority required for the party's official blessing, three months before voters render judgment on November 3.

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