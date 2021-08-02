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В Кузбассе участник межрегиональной банды приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы

Вступил в силу приговор Кемеровского областного суда по уголовному делу, возбужденному в отношении участника банды, действовавшей на территории Кузбасса и Красноярского края.

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