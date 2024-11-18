Аргентина грозит заблокировать коммюнике саммита G20

Саммит G20 запланирован в Рио-де-Жанейро на 18-19 ноября.Власти Аргентины предупредили о возможности блокировки совместного финального коммюнике саммита G20 в Бразилии из-за разногласий по вопросам налогообложения и гендерного равенства.