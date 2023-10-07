Власти французского города убрали флаг Украины с мэрии после одобрения Зеленским азербайджанской операции в Карабахе

В городе Вьен во Франции местные власти приняли решение убрать со здания мэрии флаг Украины. Причиной для такого решения стало недавнее заявление украинского президента Владимира Зеленского, в котором он поддержал действия Азербайджана по возврату контроля над Нагорным Карабахом.