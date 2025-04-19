В Канаде горит музей наследия украинской культуры

Воссозданное село первых украинских переселенцев в штате Альберта почти полностью уничтожено огнём.18 апреля в Канаде загорелся «музей наследия украинской культуры», расположенный у города Эдмонтон в провинции Альберта.
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