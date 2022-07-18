СМИ: на Украине уничтожили первую польскую гаубицу Krab

Портал onet.pl сообщает, что первая польская самоходная гаубица (САУ) Krab уничтожена на Украине. Польские власти в мае объявляли о намерении поставить ВСУ 18 таких машин, десять из них были доставлены уже в июле.
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