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СМИ: на Украине уничтожили первую польскую гаубицу Krab

Портал onet.pl сообщает, что первая польская самоходная гаубица (САУ) Krab уничтожена на Украине. Польские власти в мае объявляли о намерении поставить ВСУ 18 таких машин, десять из них были доставлены уже в июле.

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